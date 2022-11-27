Вместо Украины: Путин готовил нападение на еще одну страну, но передумал, — СМИ

Кремль, по данным журналистов, рассматривал возможность начала войны с Японией за Курильские острова. Для проведения операции были рассекречены архивы об издевательствах японских солдат во времена Второй мировой.

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Президент РФ Владимир Путин до вторжения в Украину всерьез готовился к военному конфликту с Японией. Об этом пишет издание Newsweek.

В распоряжении журналистов оказалось письмо, датированное от 17 марта, которое было написано лицом, сотрудничавшим с ФСБ России.

Обращение, как утверждает издание, адресовалось российскому правозащитнику и основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину. Агент спецслужбы с позывным "Ветер перемен" в своем письме утверждал, что в 2021 году Владимир Путин всерьез готовился к возможному нападению на соседнюю Японию, однако окончательный выбор пал на Украину.

"Уверенность в том, что страны войдут в стадию острой конфронтации и даже войны, была высока. Почему в итоге для войны была выбрана Украина, предстоит ответить другим. Разоблачитель подробно описал передвижения вертолетов радиоэлектронной борьбы, нацеленных на Японию, в то время как российская пропагандистская машина также была запущена, с огромной силой навешивая на японцев ярлыки "нацистов" и "фашистов", — говорится в материале Newsweek.

Агент ФСБ в своем письме Осечкину также утверждал, что ключевым "камнем преткновения" между двумя странами должны были стать Курильские острова. Возвращение этой территории, по словам журналистов, позволило бы Токио пересмотреть свой послевоенный статус, а Россия использовала бы ее в качестве разменной монеты.

"Поднебесная крайне негативно воспринимает любые попытки пересмотра послевоенных соглашений, и потенциальная победа Токио в споре за Курилы неприемлема для Пекина. Настолько неприемлема, что Китай легко осложнит жизнь России за такой "подарок"". Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в то время уже делал упор как на попытку "договориться" с Россией по вопросу Курильских островов, так и на реформирование разведывательной службы страны", — цитируют журналисты агента российской спецслужбы.

Более того, как утверждал агент ФСБ в своем письме, Россия в 2021 году неожиданно рассекретила архивы о том, как советские граждане подвергались пыткам со стороны японских военнослужащих во времена Второй мировой. Эти факты Кремль планировал использовал в пропагандистской кампании, направленной против Токио.

Отметим, что накануне в западных СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин может готовить ликвидацию президента Беларуси Александра Лукашенко. Устранение политика, по мнению аналитиков Института Лансинга, необходимо Кремлю для установления контроля над ВС РБ и задействования войск в войне против Украины.

Также сообщалось, что власти Китая были удивлены масштабами полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.