Обговорять війну з РФ: прем'єр Японії запросить Зеленського на саміт G7 у Хіросімі, – ЗМІ

Японська влада хоче дізнатися більше про повномасштабну війну з Росією та допомогти Україні вирішити гуманітарні проблеми. Фуміо Кісіда вирушить у турне країнами "Великої сімки" для узгодження позицій лідерів країн.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G7 у травні. Про це повідомило японське видання Nikkei.

Японія головує у "Великій сімці" (G7) 1 рік із січня поточного року. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована у Хіросімі з 19 по 21 травня.

Глава японського уряду вносить корективи, щоб український лідер зміг брати участь онлайн, наголошують автори.

[ + – ] Фуміо Кісіда хоче почути від Зеленського новини про поточну ситуацію в Україні

Кісіда має намір запросити Зеленського, щоб почути від нього новини щодо поточної ситуації в Україні. Японія готова обговорити проблеми з продовольчою та енергетичною безпекою, які виникли через російське вторгнення, зазначає видання.

Японська влада хоче створити умови щодо "інтенсивного" обговорення повномасштабної війни Росії та України на саміті G7, йдеться в матеріалі.

Реагування на ситуацію в Україні — найважливіше завдання "Великої сімки" і в 2023 році Кісіда вирушить у поїздку країнами G7 з початку січня, щоб узгодити позиції лідерів перед самітом, пише Nikkei.

Фуміо Кісіда на минулому саміті країн "Великої сімки" 11 жовтня минулого року у Берліні закликав союзників об'єднатися, щоб не допустити застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 28 грудня заявив, що країни Групи семи та Штати обіцяли Україні допомогти відновити енергоінфраструктуру, яка часто зазнає ракетних ударів армії РФ.

Країни G7 до 22 грудня зібрали для України майже $32 млрд, ці гроші нададуть у 2023 році на покриття найважливіших фінансових витрат.