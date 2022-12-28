США та країни G7 посилюватимуть стійкість інфраструктури в Україні, — Блінкен

У США пообіцяли допомогти українцям пережити сувору зиму та захистити енергетичну інфраструктуру. А тим часом українські дипломати домовилися про передачу Україні десятків трансформаторів та понад 500 генераторів для оновлення енергосистеми.

Related video

У США пообіцяли захищати та ремонтувати енергетичну інфраструктуру України спільно з партнерами, щоб допомогти пережити зиму. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter.

"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Українців чекає сувора зима, і ми невпинно працюватимемо з G7 та іншими партнерами, щоб ремонтувати, замінювати і захищати енергетичну інфраструктуру України", — написав Блінкен.

Енергетична коаліція на підтримку України

Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, що на допомогу Україні сьогодні працює ціла "енергетична коаліція". За словами міністра, українські дипломати у всьому світі збирають обладнання для оновлення енергосистеми країни. Про це Кулеба написав у своєму Instagram.

Міністр повідомив, що за два останні тижні вдалося домовитися про передачу наступного обладнання:

7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії та Польщі;

543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії;

24 трансформатори від Фінляндії;

45 трансформаторів від Азербайджану;

19 потужних генераторів від Ізраїлю.

"Ми вдячні нашим друзям за допомогу! Разом ми пройдемо цю складну зиму та здолаємо російський терор", — написав Кулеба.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося про те, що в Євросоюзі пообіцяли надати Україні 900 генераторів та мільйони енергозберігаючих лампочок.

Фокус також писав, що Росія може залишити українців без світла на новорічні та різдвяні свята. Про це 20 грудня попередив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо також, що 27 грудня Кабмін ухвалив рішення про спрощення процесу спорудження повітряних ліній електропередач та підстанцій.