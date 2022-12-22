"Світло буде": президентка Єврокомісії розповіла, як допоможе Україні подолати блекаут

Урсула фон дер Ляєн уточнила, що Україна отримає генератори та енергозберігаючі лампочки, щоб розв'язати проблеми з електрикою, які виникли після масштабних обстрілів ЗС РФ.

Related video

Євросоюз найближчим часом надасть Україні 900 генераторів електропостачання під час аварійних відключень електрики. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на своїй сторінці у твіттері.

"Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи лікарні. Ми з вами. Світло буде", — написала фон дер Ляєн.

За її словами, Україна також отримає як матеріальну допомогу мільйони енергозберігаючих лампочок.

Крім того, голова Єврокомісії повідомила про те, що Європейський Союз уже працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи.

Ситуація з енергетикою в Україні зараз

В українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужностей. Після чергового обстрілу енергетичних об'єктів 19 грудня в центральних регіонах України та Києві ситуація з енергопостачанням погіршилася.

У Києві енергетики забезпечують менше половини потреб. Нині у пріоритеті — харчування об'єктів критичної інфраструктури.

Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають усіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

Нагадаємо, вночі, 19 грудня, Росія атакувала територію України дронами-камікадзе іранського виробництва. Найбільше від ракетних ударів окупантів постраждав Київ: у місті утворився значний дефіцит електроенергії.

Фокус також писав, що Росія може залишити українців без світла на новорічні та різдвяні свята. Про це попередив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.