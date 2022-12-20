"Значний дефіцит": у Києві й інших областях ситуація зі світлом погіршилася, — Укренерго

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що 80% споживачів області досі залишаються без електрики, застосовуються екстрені відключення.

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Станом на ранок 20 грудня в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужностей. Після чергового обстрілу енергетичних об'єктів 19 грудня в центральних регіонах України та Києві ситуація з енергопостачанням погіршилася. Про це розповіли в компанії "Укренерго".

"Обстріли БПЛА об'єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м. Києві", — сказано в повідомленні.

У відомстві уточнили, що в українській столиці забезпечують менше половини потреб. Нині у пріоритеті — живлення об'єктів критичної інфраструктури.

Очікується, що 20 грудня вдасться підключити обладнання, яке дозволить підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності в енергетичному вузлі Києва та заживити більше споживачів.

"Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають усіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання", — заявили в компанії.

Тим часом голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що ситуація з електрикою в області після обстрілів залишається критичною. За його словами, зараз 80% споживачів залишаються без світла, застосовуються екстрені відключення.

"Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад", — повідомив він.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що в Київській області посилили графік відключень світла. У багатьох жителів не було електрики майже 20 годин і більше.

У той же день в "Укренерго" розповіли, що внаслідок нових атак ЗС РФ уражені кілька об'єктів енергетики. Внаслідок чого було запроваджено аварійні відключення електроенергії у Києві та 9 областях України.