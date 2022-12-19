Нові обстріли ЗС РФ: у Києві та 9 областях України вводять аварійні відключення світла

У ніч на 19 грудня російські війська атакували об'єкти енергетики України за допомогою дронів та артилерії, є кілька влучень у ціль.

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На ранок 19 грудня в енергосистемі України склалася складна ситуація. Унаслідок нічної атаки іранських дронів були уражені кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, а в низці областей запроваджуються аварійні відключення електрики. Про це розповіли і в українській компанії "Укренерго".

"Усю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об'єкти інфраструктури", — заявили у відомстві.

Повідомляється, що підрозділи рятувальників працюють над ліквідацією російських обстрілів, а там, де це можливо, ремонтні бригади оцінюють ступінь пошкоджень та починають ремонтні роботи.

Також відомо, що вночі ЗС РФ завдавали артилерійських ударів по деокупованих районах на півдні України, є пошкодження.

В "Укренерго" розповіли, що найскладніша ситуація в енергетиці склалася у східних, північних і центральних регіонах країни. Аварійні відключення електрики запроваджуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Чернігівській, Черкаській областях.

У компанії уточнили, що пріоритетно було заживлено об'єкти критичної інфраструктури, а підключення побутових споживачів може зайняти деякий час.

"Незважаючи на усі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня Київ та область зазнали потужної атаки іранських дронів, які атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

18 грудня голова "Укренерго" Владислав Кудрицький заявив, що в Україні очікується серйозний дефіцит енергії через похолодання.