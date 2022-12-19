Новые обстрелы ВС РФ: в Киеве и 9 областях Украины вводят аварийные отключения света

В ночь на 19 декабря российские войска атаковали объекты энергетики Украины с помощью дронов и артиллерии, есть несколько попаданий в цель.

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По состоянию на утро 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась сложная ситуация. В результате ночной атаки иранских дронов были поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры, а в ряде областей вводятся аварийные отключения электричества. Об этом рассказали в украинской компании "Укрэнерго".

"Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", — заявили в ведомстве.

Сообщается, что подразделения спасателей работают над ликвидацией российских обстрелов, а там, где это возможно, ремонтные бригады оценивают степень повреждений и приступают к ремонтным работам.

Также известно, что ночью ВС РФ наносили артиллерийские удары по деоккупированным районам на юге Украины, есть повреждения.

В "Укрэнерго" рассказали, что самая сложная ситуация в энергетике сложилась в восточных, северных и центральных регионах страны. Аварийные отключения электричества вводятся в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областях.

В компании уточнили, что приоритетно были заживлены объекты критической инфраструктуры, а подключение бытовых потребителей может занять некоторое время.

"Несмотря на все повреждения энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью", — сказано в сообщении.

Напомним, 19 декабря Киев и область подверглись мощной атаке иранских дронов, которые атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

18 декабря глава "Укрэнерго" Владислав Кудрицкий заявил, что в Украине ожидается серьезный дефицит энергии из-за похолодания.