Без света будем дольше: украинцев предупредили о росте дефицита в энергосистеме

В Украине уже работают энергоблоки на всех находящихся на контролируемой территории страны АЭС. Но есть ограничение по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности.

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В понедельник, 19 декабря в Украине ожидается рост дефицита электроэнергии из-за серьезного похолодания. Об этом в эфире телемарафона вечером 18 декабря сообщил председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Сегодня дефицит будет значительным, поскольку будет рабочий день, кроме того, ожидаются достаточно сильные морозы", — отметил он.

По его словам, в последующие дни ожидается потепление, поэтому дефицит электроэнергии в системе будет постепенно сокращаться. Кудрицкий также отметил, что энергетики продолжают восстанавливать работу энергосистемы после последних массовых атак со стороны ВС РФ.

Кроме того, уже работают энергоблоки на всех находящихся на контролируемой территории страны АЭС. Но есть ограничение по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности.

"За несколько дней и эти ограничения должны быть уменьшены. Как для обстрела более чем в 70 ракет, то, что мы имеем сегодня, это очень приличный результат. Не буду называть цифру, но восстановились мы достаточно неплохо на этот раз", — добавил Владимир Кудрицкий.

Что со светом в регионах

Как сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения в воскресенье, 18 декабря, за выходные энергетики вернули электричество 9 млн украинцам.

"Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера (в субботу, 17 декабря, — ред.) 6 миллионов. То есть, после удара террористов в пятницу, уже есть результат для 9 миллионов наших людей", — рассказал он.

Также глава государства отметил, что во многих городах Украины нормализовалась ситуация с системой централизованного отопления.

Тем временем в ночь с 18 на 19 декабря российская армия атаковала Киев и область с помощью дронов иранского производства. По столице ударили 20 БПЛА Shahed, 15 из которых сбила украинская ПВО.

Ранее Фокус рассказывал, в каких районах Киева самая сложная ситуация со светом и когда она улучшится. Также напомним, что на восстановление Украины после войны потребуется $1 трлн. По словам президента Владимира Зеленского, некоторые страны-партнеры пожелали "взять шефство" над отдельным регионами, городами и предприятиями, которые сильнее всего пострадали в результате боевых действий.