Свет есть не у всех: киевлянам назвали районы, где самая сложная ситуация с электричеством

Ситуация со светом в Киеве остается сложной и критической. Стабилизационные графики отключений в столице сейчас не работают.

Related video

Самая сложная ситуация со светом в Киеве по состоянию на вечер субботы, 17 декабря сохраняется на Печерске и на левом берегу города. Об этом сообщил CEO энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, в целом ситуация со светом в Киеве остается сложной и критической. Стабилизационные графики отключений в столице сейчас не работают

"Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие, — сказано в его сообщении.

Он отметил, что энергетики продолжают работать над восстановлением системы, но пока рано говорить о том, что ситуация со светом в Киеве стабилизируется в ближайшее время.

"К сожалению 100% гарантированного ответа на вопрос: "Когда появится свет?" по конкретному адресу — нет. Но вы можете видеть, что доступность растет с каждым часом", — добавил Сергей Коваленко.

Новые графики отключений для Одессы

Со следующей недели ДТЭК введет в Одессе новые графики стабилизационных отключений. По информации компании ДТЭК, в новых графиках отключений для города учтена сложная ситуация в энергосистеме из-за террористических атак со стороны российской армии. Графики будут разделены на три категории:

Белый цвет на графике – свет есть и в настоящее время его отключать не будут.

– свет есть и в настоящее время его отключать не будут. Серый цвет на графике – в это время гарантированно не будет света.

– в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Тем временем Евросоюз рассматривает проект по прокладке в Черном море подводного энергетического кабеля. По словам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз нуждается в интеграции возобновляемых источников энергии и "прочных электрических соединениях".

"Поэтому так важен черноморский электрический кабель между Румынией, Грузией и Азербайджаном. Это действительно амбициозный проект, он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря", — проинформировала глава ЕК.

Проект поможет начать перестройку украинской энергосистемы и реконструкцию страны. Власти ЕС сейчас ожидают результатов технико-экономического обоснования проекта.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призывал европейские страны увеличить экспорт электроэнергии в Украину из-за массированных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.