Світло є не у всіх: киянам назвали райони, де найскладніша ситуація з електрикою

Ситуація зі світлом у Києві залишається складною та критичною. Стабілізаційні графіки відключень у столиці зараз не працюють.

Related video

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві станом на вечір суботи, 17 грудня, зберігається на Печерську та на лівому березі міста. Про це повідомив CEO енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, загалом ситуація зі світлом у Києві залишається складною та критичною. Стабілізаційні графіки відключень у столиці зараз не працюють

"Деякі райони Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші", — сказано в його повідомленні.

Він зазначив, що енергетики продовжують працювати над відновленням системи, але поки рано говорити про те, що ситуація зі світлом у Києві стабілізується найближчим часом.

"На жаль, 100% гарантованої відповіді на запитання: "Коли з'явиться світло?" за конкретною адресою — нема. Але ви можете бачити, що доступність зростає з кожною годиною", — додав Сергій Коваленко.

Нові графіки відключень для Одеси

З наступного тижня ДТЕК запровадить в Одесі нові графіки стабілізаційних відключень. За інформацією компанії ДТЕК, у нових графіках відключень для міста враховано складну ситуацію в енергосистемі через терористичні атаки з боку російської армії. Графіки будуть поділені на три категорії:

Білий колір на графіці — світло є і зараз його не відключатимуть.

— світло є і зараз його не відключатимуть. Сірий колір на графіку — у цей час гарантовано не буде світла.

— у цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір на графіку — можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

Тим часом Євросоюз розглядає проєкт з прокладання у Чорному морі підводного енергетичного кабелю. За словами голови Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз потребує інтеграції поновлюваних джерел енергії та "міцних електричних з'єднань".

"Тому такий важливий чорноморський електричний кабель між Румунією, Грузією та Азербайджаном. Це справді амбітний проєкт, він з'єднає нас по обидва боки Чорного моря і піде далі у бік Каспійського моря", — поінформувала глава ЄК.

Проєкт допоможе розпочати розбудову української енергосистеми та реконструкцію країни. Влада ЄС зараз очікує на результати техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав європейські країни збільшити експорт електроенергії в Україну через масований обстріл енергоінфраструктури російськими військовими.