ДТЕК запроваджує в Одесі нові графіки відключень світла: що зміниться

За інформацією ДТЕК, у нових графіках відключень для Одеси враховано складну ситуацію в енергосистемі через терористичні атаки російської армії.

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З наступного тижня ДТЕК запровадить в Одесі нові графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що у нових графіках відключень для міста враховано складну ситуацію в енергосистемі через терористичні атаки з боку російської армії. Графіки будуть поділені на три категорії:

Білий колір на графіці – світло є і зараз його не відключатимуть.

– світло є і зараз його не відключатимуть. Сірий колір на графіку – у цей час гарантовано не буде світла.

– у цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір на графіку – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

У компанії також закликали українців, які не знаходять свою адресу в переліку відключень, повідомляти про це енергетики через сайт, на сторінці у Facebook чи колцентрі.

Перевірити свою адресу можна тут.

ДТЕК радить не включати до мережі всі прилади

Енергокомпанія ДТЕК радить не включати в мережу відразу всі прилади, коли з'являється світло, оскільки мережа не витримує такого сильного навантаження. Через аварійну ситуацію світла може не бути набагато довше, зазначила компанія.

"Тут або прати, або їсти готувати без бойлера та праски. На Оболоні (район Києва) люди так зраділи світлу, що підключили, мабуть, все до останньої розетки. Диспетчер побачив через телемеханіку страшне навантаження на трансформаторній підстанції... Виявилося, що злої долі не витримав сам трансформатор, він не знижував рівень напруги з 10 до 0,4 кВ", — йдеться у повідомленні.

Під час включення обладнання пошкодилася кабельна лінія.

Зазначимо, що після масованої ракетної атаки росіян вранці, 16 грудня, енергетична система України втратила понад 50% потужності.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на відновлення України потрібно $1 трлн. Він зазначив, що є країни, які готові "взяти шефство" над окремими регіонами, містами та підприємствами, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій.