Масований обстріл України: "Укренерго" скасувало режим надзвичайної ситуації

У компанії зазначають, що внаслідок масованих ракетних обстрілів ЗС РФ вранці в п'ятницю, 16 грудня, сталася втрата понад 50% споживання в енергетичній системі України.

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Компанія "Укренерго" скасувала ведений раніше режим надзвичайної ситуації в енергосистемі України. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку російської федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", — сказано в повідомленні.

При цьому в компанії зазначають, що внаслідок масованих ракетних обстрілів ЗС РФ вранці в п'ятницю, 16 грудня, сталась втрата понад 50% споживання ОЕС (Об'єднана енергетична система) України. Тому по всій країні застосували екстрені графіки відключення електроенергії.

Масований ракетний обстріл України 16 грудня: що відомо

Унаслідок ранкового масованого ракетного обстрілу Харків повністю знеструмлений, також містяни залишилися без води та світла. У Києві вводять екстрені відключення світла та спостерігаються проблеми з подаванням води, а Кременчук залишився без опалення. В інших регіонах країни є також "прильоти" та проблеми з електрикою.

Фокус також повідомляв, що внаслідок обстрілів в українській системі електропостачання збільшився дефіцит електроенергії, який до цього і так був суттєвим. Найбільше постраждали північні, південні, центральні та східні регіони країни.

Ще Фокус писав, що військовослужбовець Сил тероборони збив із кулемета крилату ракету, що летіла на Київ. За словами очевидців, від ракети відлітали зелені іскри, після чого вона почала крутитися, "пішла хвостом" і впала в поле.

Тим часом на тлі побоювань нового наступу на Київ Сполучені Штати, за даними Politico, можуть посилити військову підтримку України. Крім систем ППО Patriot, Вашингтон розглядає можливість постачання Києву додаткових озброєнь. Повідомляється про комплекти для прямого наведення (JDAM), за допомогою яких некеровані авіабомби перетворюються на "розумні".