Массированный обстрел Украины: "Укрэнерго" отменило режим чрезвычайной ситуации

В компании отмечают, что в результате массированных ракетных обстрелов ВС РФ утром в пятницу, 16 декабря произошла утрата более 50% потребления в энергетической системе Украины.

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Компания "Укрэнерго" отменила веденный ранее режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Для выполнения требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны российской федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750)", — сказано в сообщении.

При этом в компании отмечают, что в результате массированных ракетных обстрелов ВС РФ утром в пятницу, 16 декабря произошла утрата более 50% потребления ОЭС (Объединенная энергетическая система) Украины. По этой причине по всей стране применили экстренные графики отключения электроэнергии.

Массированный ракетный обстрел Украины 16 декабря: что известно

В результате утреннего массированного ракетного обстрела Харьков полностью обесточен, также горожане остались без воды и света. В Киеве вводят экстренные отключения света и наблюдаются проблемы с подачей воды, а Кременчуг остался без отопления. В других регионах страны есть также "прилеты" и проблемы с электричеством.

Фокус также сообщал, что в результате обстрелов в украинской системе электроснабжения увеличился дефицит электроэнергии, который до этого и так был существенным. Больше всего пострадали северные, южные, центральные и восточные регионы страны.

Еще Фокус писал, что военнослужащий Сил теробороны сбил из пулемета крылатую ракету, летевшую на Киев. По словам очевидцев, от ракеты отлетали зеленые искры, после чего она начала кружиться, "пошла хвостом" и упала в поле.

Тем временем на фоне опасений нового наступления на Киев Соединенные Штаты, по данным издания Politico, могут усилить военную поддержку Украины. Помимо систем ПВО Patriot, Вашингтон рассматривает возможность поставок Киеву дополнительных вооружений. Сообщается о комплектах для прямого наведения (JDAM), с помощью которых неуправляемые авиабомбы превращаются в "умные".