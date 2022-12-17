ДТЭК вводит в Одессе новые графики отключений света: что изменится

По информации ДТЭК, в новых графиках отключений для Одессы учтена сложная ситуация в энергосистеме из-за террористических атак российской армии.

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Со следующей недели ДТЭК введет в Одессе новые графики стабилизационных отключений. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в новых графиках отключений для города учтена сложная ситуация в энергосистеме из-за террористических атак со стороны российской армии. Графики будут разделены на три категории:

Белый цвет на графике – свет есть и в настоящее время его отключать не будут.

– свет есть и в настоящее время его отключать не будут. Серый цвет на графике – в это время гарантированно не будет света.

– в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

В компании также призвали украинцев, которые не находят свой адрес в перечне отключений, сообщать об этом энергетикам через сайт, на странице в Facebook или в колл-центр.

Проверить свой адрес можно здесь.

ДТЭК советует не включать в сеть все приборы

Энергокомпания ДТЭК советует не включать в сеть сразу все приборы когда появляется свет, поскольку сеть не выдерживает столь сильной нагрузки. Из-за аварийной ситуации света может не быть гораздо дольше, отметила компания.

"Здесь либо стирать, либо есть готовить без бойлера и утюга. На Оболони (район Киева) люди так обрадовались свету, что подключили, пожалуй, все до последней розетки. Диспетчер увидел через телемеханику страшную перегрузку на трансформаторной подстанции… Оказалось, что злой участи не выдержал сам трансформатор, он не снижал уровень напряжения с 10 до 0,4 кВ", — сказано в сообщении.

При включении оборудования повредилась также кабельная линия.

Отметим, что после массированной ракетной атаки россиян утром 16 декабря энергетическая система Украины утратила более 50% мощности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется $1 трлн. Он отметил, что есть страны, которые готовы "взять шефство" над отдельным регионами, городами и предприятиями, которые сильнее всего пострадали в результате боевых действий.