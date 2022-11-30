Страны возьмут шефство: на восстановление Украины потребуется более $1 трлн, — Зеленский

Помочь отстроить регионы после окончания войны хотят США, Германия, Канада, Финляндия и другие государства.

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На послевоенное восстановление Украины потребуется более триллиона долларов финансирования и на данный момент ряд стран высказали желание "взять шефство" над регионами, городами или предприятиями, пострадавшими от боевых действий. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 29 ноября, во время презентации заявки Одессы на проведение "Экспо-2030".

"Придет время украинской победы, а после этого — восстановление нашего государства станет наиболее важным экономическим, технологическим и гуманитарным проектом нашего времени. Общий объем работ — более триллиона долларов", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, интерес в том, чтобы "взять шефство", уже высказали такие страны, как Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Турция, Италия, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, США, Австрия и другие страны.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что неотложные меры по быстрому восстановлению Украины после войны обойдутся примерно в 17 млрд долларов. За эти деньги, по словам лидера государства, можно отремонтировать больницы, школы и важную инфраструктуру.

Также сообщалось, что украинские власти хотят за 10 лет потратить 750 млрд долларов на послевоенное восстановление страны. Из этой суммы 30% должны быть частные инвестиции.