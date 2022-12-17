Енергобезпека України: у Євросоюзі хочуть прокласти енергетичний кабель у Чорному морі

Новий енергопроєкт узгоджено з Румунією, Угорщиною Грузією та Азербайджаном у межах інвестиційного плану на €17 млрд. Підводний кабель може допомогти відновити енергосистему України.

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Євросоюз розглядає проєкт із прокладання у Чорному морі підводного енергетичного кабелю. Про це сказала глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн на підписанні в Бухаресті Меморандуму про взаєморозуміння щодо проєкту Black Sea Energy.

Євросоюз, за її словами, потребує інтеграції відновлюваних джерел енергії та "міцних електричних з'єднань".

"Тому такий важливий чорноморський електричний кабель між Румунією, Грузією та Азербайджаном. Це справді амбітний проект, він з'єднає нас по обидва боки Чорного моря і піде далі у бік Каспійського моря", — поінформувала глава ЄК.

Проєкт зміцнить надійність ланцюжка постачання електроенергії з відновлюваних джерел до Європейського Союзу через Румунію та Угорщину, пояснила фон дер Ляєн.

"Цей проєкт може принести велику користь і Грузії — перетворити її енергетичний хаб та інтегрувати у внутрішній ринок електроенергії ЄС. Чорноморський кабель міг би допомогти забезпечити електроенергією наших сусідів у Молдові, на Західних Балканах, і, звичайно, в Україні", — заявила Ляєн.

Проєкт допоможе розпочати розбудову української енергосистеми та реконструкцію країни. Влада ЄС зараз очікує на результати техніко-економічного обґрунтування проєкту.

"Підводний кабель передачі електроенергії через Чорне море стане вікном нових можливостей, зокрема, може допомогти Україні у відновленні енергосистеми", — сказала глава ЄК.

Комісар Європейського Союзу з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї привітав підписання угоди про розвиток та передачу зеленої енергії між урядами Грузії, Азербайджану, Румунії та Угорщини.

За його словами, угода підписана у межах європейського інвестиційного плану на 17 мільярдів євро.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав європейські країни збільшити експорт електроенергії в Україну через масований обстріл енергоінфраструктури російськими військовими.

Обсяг аварійних поставок електрики, за його оцінкою, становитимуть до двох гігават. Мережа операторів ЄС має надати спеціальний дозвіл на такі поставки.

Україна 27 листопада змогла імпортувати з Румунії у тестовому режимі 1 МВт електроенергії. До цього пробний імпорт був із Словаччини 27 жовтня.