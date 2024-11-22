"Літаючі" сонячні панелі: вчені пропонують отримувати енергію дивним способом (фото)

Вчені інтегрували сонячні панелі в повітряну кулю, щоб отримувати енергію під час відновлювальних робіт після стихійних лих.

Китайська дослідницька група розробила портативну фотоелектричну систему, інтегровану в повітряну кулю (BIPVS), для аварійної генерації сонячної енергії. Про це пише pv magazine.

Повідомляється, що BIPVS складається з повітряної кулі, тонкоплівкових сонячних елементів телуриду кадмію з ефективністю 19%, випускного клапана, модулів управління і зберігання, фіксованих тросів і котушки для шнура, а також верхньої півсфери і нижньої дугової поверхні.

Система BIPVS Фото: pv magazine

Верхня півсфера виконана з прозорого матеріалу, який збирає сонячне випромінювання в усіх напрямках і має ефект концентрації світла за рахунок заломлення. Розташування сонячних панелей внизу кулі покликане захистити їх від пилу, снігу та граду.

"Конструкція дає змогу легко збирати й розбирати кулю шляхом надування та здування, що особливо вигідно для регіонів із суворими зимами та частими снігопадами й обмерзанням у середніх і високих широтах. Портативність нашої системи також робить її ідеальним рішенням для віддалених районів", — зазначив професор Гонконзького політехнічного університету Цзіньюе Ян.

Принцип роботи системи BIPVS Фото: ScienceDirect

За словами вченого, система призначена для аварійного електропостачання під час відновлювальних робіт після стихійних лих. Її можна використовувати в місяці з високим сонячним випромінюванням і прибирати в інші пори року, що зводить до мінімуму ризик пошкодження в неробочі місяці.

Команда дослідників проаналізувала продуктивність системи за допомогою серії симуляцій для п'яти різних місць: Вестерос у Швеції, Ванкувер у Канаді, Нью-Йорк у США, Шанхай і Гонконг у Китаї.

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Дослідження показало, що в "ефективні" місяці BIPVS генерують у середньому 3,337-4,275 ГВт-год. За свій життєвий цикл вони виробляють 479,492-708,334 ГВт-год, з прибутком у діапазоні від 12,946 млн доларів США до 107,369 млн доларів США та окупністю інвестицій у діапазоні від 35,5% до 294,8%.

Нагадаємо, дослідники з Інституту передових технологій (ATI) Університету Суррея розробила сонячні елементи на основі свинцево-олов'яного перовскіту з ефективністю перетворення енергії (ККД) понад 23%.

Своєю чергою дослідники з Малайзійського університету мультимедіа розробили і проаналізували нову гібридну систему, яка об'єднує фотоелектричні сонячні панелі (PV) з термоелектричними генераторами (TEG).