"Летающие" солнечные панели: ученые предлагают получать энергию странным способом (фото)

Ученые интегрировали солнечные панели в воздушный шар, чтобы получать энергию в ходе восстановительных работ после стихийных бедствий.

Китайская исследовательская группа разработала портативную фотоэлектрическую систему, интегрированную в воздушный шар (BIPVS), для аварийной генерации солнечной энергии. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что BIPVS состоит из воздушного шара, тонкопленочных солнечных элементов теллурида кадмия с эффективностью 19%, выпускного клапана, модулей управления и хранения, фиксированных тросов и катушки для шнура, а также верхней полусферы и нижней дуговой поверхности.

Система BIPVS Фото: pv magazine

Верхняя полусфера выполнена из прозрачного материала, который собирает солнечное излучение во всех направлениях и обладает эффектом концентрации света за счет преломления. Расположение солнечных панелей внизу шара призвано защитить их от пыли, снега и града.

"Конструкция позволяет легко собирать и разбирать шар путем надувания и сдувания, что особенно выгодно для регионов с суровыми зимами и частыми снегопадами и обледенением в средних и высоких широтах. Портативность нашей системы также делает ее идеальным решением для отдаленных районов", — отметил профессор Гонконгского политехнического университета Цзиньюэ Ян.

Принцип работы системы BIPVS Фото: ScienceDirect

По словам ученого, система предназначена для аварийного электроснабжения в ходе восстановительных работ после стихийных бедствий. Ее можно использовать в месяцы с высоким солнечным излучением и убирать в остальное время года, что сводит к минимуму риск повреждения в нерабочие месяцы.

Команда исследователей проанализировала производительность системы с помощью серии симуляций для пяти различных мест: Вестерос в Швеции, Ванкувер в Канаде, Нью-Йорк в США, Шанхай и Гонконг в Китае.

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Исследование показало, что в "эффективные" месяцы BIPVS генерируют в среднем 3,337–4,275 ГВт·ч. За свой жизненный цикл они производят 479,492–708,334 ГВт·ч, с прибылью в диапазоне от 12,946 млн долларов США до 107,369 млн долларов США и окупаемостью инвестиций в диапазоне от 35,5% до 294,8%.

Напомним, исследователи из Института передовых технологий (ATI) Университета Суррея разработала солнечные элементы на основе свинцово-оловянного перовскита с эффективностью преобразования энергии (КПД) более 23%.

В свою очередь исследователи из Малайзийского университета мультимедиа разработали и проанализировали новую гибридную систему, которая объединяет фотоэлектрические солнечные панели (PV) с термоэлектрическими генераторами (TEG).