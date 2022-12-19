Без світла будемо довше: українців попередили про зростання дефіциту в енергосистемі

В Україні вже працюють енергоблоки на всіх АЕС, що знаходяться на контрольованій території країни. Але є обмеження мереж, які не можуть видати певну частину своєї потужності.

Related video

У понеділок, 19 грудня, в Україні очікується зростання дефіциту електроенергії через серйозне похолодання. Про це в ефірі телемарафону увечері 18 грудня повідомив голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні дефіцит буде значним, оскільки буде робочий день, крім того, очікуються сильні морози", — зазначив він.

За його словами, у наступні дні очікується потепління, тому дефіцит електроенергії в системі поступово скорочуватиметься. Кудрицький також зазначив, що енергетики продовжують відновлювати роботу енергосистеми після останніх масових атак із боку ЗС РФ.

Крім того, вже працюють енергоблоки на всіх АЕС, що знаходяться на контрольованій території країни. Але є обмеження мереж, які не можуть видати певну частину своєї потужності.

"За кілька днів і ці обмеження мають бути зменшені. Як для обстрілу більш ніж 70 ракет, те, що ми маємо сьогодні, це дуже пристойний результат. Не називатиму цифру, але відновилися ми досить непогано цього разу", — додав Володимир Кудрицький.

Що зі світлом у регіонах

Як повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення у неділю, 18 грудня, за вихідні енергетики повернули електрику 9 млн українцям.

"Ще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора (у суботу, 17 грудня, — ред.) 6 мільйонів. Тобто, після удару терористів у п'ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей", — розповів він.

Також глава держави зазначив, що в багатьох містах України нормалізувалася ситуація із системою централізованого опалення.

Тим часом у ніч із 18 на 19 грудня російська армія атакувала Київ та область за допомогою дронів іранського виробництва. По столиці вдарили 20 БПЛА Shahed, 15 з яких збила українська ППО.

Раніше Фокус розповідав, у яких районах Києва найскладніша ситуація зі світлом і коли вона покращає. Також нагадаємо, що на відновлення України після війни потрібно $1 трлн. За словами президента Володимира Зеленського, деякі країни-партнери побажали "взяти шефство" над окремими регіонами, містами та підприємствами, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій.