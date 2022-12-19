Нічна атака дронів: понад 20 БПЛА вдарили по Києву, в області є постраждалі (відео)

Дрони-камікадзе атакували об'єкти критичної інфраструктури у столиці й області. Місцеві повідомляють про вибиті вікна через вибухову хвилю. ДТЕК анонсував екстрені відключення електроенергії.

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У ніч з 18 на 19 грудня Київ та область зазнали потужної атаки дронів іранського виробництва. По столиці вдарили 20 БПЛА Shahed, 15 з них вдалося збити. Про це розповів голова міської військової адміністрації Києва Сергій Попко.

Як повідомляється, столиця пережила кілька хвиль атак безпілотників. Повітряна тривога тривала понад три години.

Росіяни за допомогою дронів вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Після "прильотів" у кількох районах міста зникло світло.

Мер Віталій Кличко, зі свого боку, написав, що вибухи були зафіксовані у Солом'янському та Шевченківському районах Києва.

За його даними, постраждалих у столиці немає. На місці події працюють рятувальники.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба про роботу ППО у регіоні повідомив о 03:21 ранку.

Пізніше він розповів, що внаслідок атаки дронів в області постраждали як інфраструктурні об'єкти, так і приватні будинки.

За попередньою інформацією, в регіоні поранено дві особи, їм надається медична допомога.

На місцях уже розпочалася ліквідація наслідків.

"ДТЕК Київські електромережі" анонсував екстрені відключення світла через нічну атаку росіян. Графіки стабілізаційних обмежень електроенергії поки що не діють.

Після вибухів у місті місцеві пабліки опублікували відео пожежі. За інформацією одного з київських Telegram-каналів, унаслідок вибухової хвилі в деяких будинках було вибито скло.

Нагадаємо, вранці 16 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши десятки крилатих ракет. Унаслідок нових ракетних ударів Харків виявився повністю знеструмленим. У Києві запровадили екстрені відключення світла та були проблеми з подаванням води, а Кременчук залишився без опалення.