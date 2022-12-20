"Значительный дефицит": в Киеве и других областях ситуация со светом ухудшилась, — Укрэнерго

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что 80% потребителей области до сих пор остаются без электричества, применяются экстренные отключения.

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По состоянию на утро 20 декабря в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей. После очередных обстрелов энергетических объектов 19 декабря в центральных регионах Украины и Киеве ситуация с энергоснабжением ухудшилась. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

"Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в украинской столице обеспечивают меньше половины потребностей. Сейчас в приоритете — питание объектов критической инфраструктуры.

Ожидается, что 20 декабря удастся подключить оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в энергетическом узле Киева и заживить больше потребителей.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго", генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение", — заявили в компании.

Тем временем глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что ситуация с электричеством в области после обстрелов остается критической. По его словам, сейчас 80% потребителей остаются без света, применяются экстренные отключения.

"Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это больше 30 общин", — сообщил он.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что в Киевской области ужесточили график отключений света. У многих жителей не было электричества о 20 часов и больше.

В тот же день в "Укрэнерго" рассказали, что в результате новых атак ВС РФ поражены несколько объектов энергетики. В результате чего были введены аварийные отключения электроэнергии в Киеве и 9 областях Украины.