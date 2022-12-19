"В лучшем случае 2 есть": в Киевской области ужесточили график отключений света

У многих жителей региона электричества нет по 20 часов и больше. Ситуация усугубилась из-за атак со стороны российских войск с использованием иранских дронов.

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После атак дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры в Киевской области вынуждены ужесточить график отключений электроэнергии. В лучшем случае до конца недели свет будут давать в режиме "2 часа есть / 4 часа нет". Об этом сообщила пресс-служба руководства Боярской городской территориальной общины по итогам встречи в Киевской областной государственной администрации 19 декабря.

"После сегодняшних атак ситуация усугубилась. Графика поставки 4/4 до конца недели уже не будет. В лучшем случае 2 есть/4 нет или вообще 2/6" — говорится в сообщении мэра Боярки Александра Зарубина.

Руководство общины заверило, что на сегодня делается все возможное для обеспечения жителей тепло- и водоснабжением. Также власти подчеркнули, что 19 декабря, кроме обычного графика отключений, был применен еще и спецграфик, поэтому у многих электроэнергии нет по 20 часов и более.

"Энергетики работают круглосуточно", — добавил политик.

Напомним, утром в "Укрэнерго" сообщили, что в результате ночной атаки иранских дронов были поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры, а в ряде областей введены аварийные отключения электричества. Речь, в частности, идет о Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областях.

Также Фокус писал о негодовании украинцев по поводу того, что в некоторых домах свет есть почти постоянно, в то время как других его может не быть около суток. Зафиксированы случаи, когда электроэнергию отключают в домах, на которые нажаловались люди.