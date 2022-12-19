"Нашли себе жертв:": украинцы массово жалуются энергетикам на дома, где не отключают свет

Жители ряда регионов Украины в обращениях к энергетикам негодуют, что в некоторых домах свет есть почти постоянно, в то время как других его может не быть около суток. При этом уже есть случаи, когда электроэнергию отключают в домах, на которые нажаловались люди.

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Жители Киева и других регионов Украины массово жалуются на долгие отключения света. В обращениях к ДТЭК и Yasno (дочерняя компания ДТЭК) люди упрекают их в несправедливом отношении — в то время как в одних домах электроэнергия есть, в других, даже находящихся по соседству, она не пропадает. Фокус собрал комментарии, оставленных украинцами в Facebook по этому поводу.

Случаев, когда украинцы жалуются на отсутствие отключений у соседей, множество. Например, один из комментаторов, проживающий в Киеве, призвал энергетиков выработать справедливый график, чтобы электроэнергия была равномерно распределена между домами столицы.

"За последние 12 часов свет был 45 минут, это при том, что у соседних жк свет есть, а у подавляющего большинства знакомых в центре его вообще сегодня не выключали. Все понимают, что в стране происходят и отключения должны быть, но они должны быть справедливыми, а не так, что у одних тьма, а у других почти постоянно свет!!!", — написал один из пользователей сети под постом ДТЭК.

При этом стоит отметить, что в последнее время из-за массированных атак российских войск на объекты инфраструктуры плановые графики не действуют — вместо них введены аварийные. Однако негодование у ряда пользователей, в частности в Киеве, вызывает сам факт того, что в одних домах свет есть постоянно, а в других его нет продолжительное время, в некоторых случае около суток.

"А почему в доме рядом не выключают, хотя на сайте написано, что он выключен?";

"Отсутствует свет с 03-30 часов 19.12. 18.12 в течение дня было всего 3 часа. Чат-бот постоянно переносит время восстановления уже на 20 часов 19.12. В других домах на Троещине свет есть. Так когда у нас будет счастье? В центре свет есть, им хорошо";

"Ваши операторы кормят каждый час что включат. 17 часов нет света. Нашли себе жертв на Троещине?";

"Добрый день, интересует вопрос экстренных отключений. Лесной массив, третьи сутки выключают одни и те же дома. Хотя на сайте написано что дом выключен, свет горит";

"С 3 ночи без света, уже больше 12 часов. Напротив свет еще с 12 00. Когда ждать?".

Подобные жалобы оставляют абоненты и из других украинских регионов, например, из Днепропетровской и Одесской областей:

"Без света 48 часов уже, вчера включили на 20 мин, всюду где не проеду есть свет, а у нас выключено, сколько еще ждать подскажите…";

"Света не давалось ни на минуту с 8 утра 16-го числа, в то время как ближние районы вечно горят как елка. Где тут справедливость? Каким боком работать если даже не включается свет чтобы хоть зарядить гаджеты??? Нет никакой возможности даже узнать когда сирена. Просто наплевательское отношение и свинство";

"Вчера дали свет на несколько часов и снова выключили! Свет отсутствует и сейчас. Почему именно наш дом вечно без электричества? В соседних домах такой проблемы нет";

"В то время, когда во всех домах поблизости электричество есть, в моем доме нет. И так постоянно. Как это так работает, что вся (улица) сияет как новогодняя елка, но только один дом без света? От чего это зависит?".

В ответ на ряд таких замечаний в ДТЭК называют ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии в "отключенных" домах. Что касается реакции Yasno, то представители этой компании говорят, что как поставщики электроэнергии они не несут ответственность за отключения — этим вопросом, по их словам, занимаются операторы системы распределения (ОСР).

"Украинские энергетики круглосуточно работают совместно со спасательными службами и делают все возможное, чтобы вернуть стабильное электроснабжение в ваш дом… Просмотреть контактную информацию вашего ОСР можно здесь", — говорится в комментарии Yasno.

Также неизвестно, предпринимаются ли какие-либо меры в отношении домов, в которых свет присутствует почти постоянно.

Прямо на вопросы киевлян о том, почему в одних домах свет есть практически всегда, а в других его отключают надолго, компании не отвечают. При этом ранее энергетики заявляли, что такая "избирательность" непосредственно зависит от того, подключен ли дом к линии, которая питает какой-либо важный объект инфраструктуры, как, например, больница или котельная.

В то же время, по данным источников Фокуса, в Боярке Киевской области люди пишут жалобы на дома, где никогда не выключают электроэнергию, из-за чего энергетики обестачивают ветки, где есть условная критическая инфраструктура.

Аналогичная ситуация произошла и в Тернополе. Жители этого города нажаловались на несправедливые, по их мнению, отключения, чтобы дом обесточили. Разработчик карты электроснабжения в городе Святослав Журовский в своем Facebook сообщил, что указанный дом был подключен к "хорошей линии".

"Жители соседних домов написали коллективные жалобы в электросети и теперь все сидят вместе без света" – написал пользователь.

По словам председателя правления компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, 19 декабря в Украине ожидается рост дефицита электроэнергии из-за серьезного похолодания.