Выключать будут всех: в Киеве хотят перейти к "ручным" отключениям света

Компания YASNO фиксирует сокращение числа абонентов без света — 30 ноября их было на 5 тысяч меньше, чем днем ранее. Теперь проблема в домах на энерголиниях критической инфраструктуры — их не отключают вместе с городом.

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В Киеве хотят ввести режим "ручного" отключения электроэнергии. Таким образом без света окажутся дома на линиях критической инфраструктуры, написал в Facebook генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Такие дома не участвуют в отключениях света, их нельзя переподключить на другую линию, чтобы выключать вместе с городом, пояснил специалист.

"По ним ожидается административное решение — ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСББ или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема", — заявил Коваленко.

Киев, по его словам, пребывает в режиме экстренных отключений, стабилизационные графики еще не действуют, но энергетики стараются приближаться к ним.

"Время, которое киевляне проводят без света, сокращается. В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера — менее, чем на 7 часов в сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше — 545 МВт", — констатировал он.

За 30 ноября отключалось 953 тысячи клиентов, на 5 тысяч меньше, чем днем ранее, подсчитал директор YASNO.

Напомним, что 29 ноября "Укрэнерго" применила в Киеве стабилизационные отключения по графику вместо аварийных. Энергетики ходят добиться, чтобы отключения длились в городе не дольше 4 часов.

Фокус ранее писал о карте коворкингов в Киеве, где можно работать при блэкауте. Цена услуги — от 200 до 600 гривен за день работы.

США 29 ноября решили выделить Украине 53 миллиона долларов на электросетевое оборудование. За эти средства нужно купить трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжения.