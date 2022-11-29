США выделят Украине $53 млн на поддержку энергосистемы: на что потратят деньги

Помощь обещают направить быстро, чтобы украинцы пережили зиму. Штаты с начала войны выделили около 145 миллионов долларов на ремонт, техобслуживание и усиление украинской энергосистемы.

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Соединенные Штаты выделят Украине 53 миллиона долларов на покупку электросетевого оборудования. Об этом сказано в заявлении Госдепартамента США.

Пакет помощи пойдет на покупку распределительных трансформаторов, автоматических выключателей, разрядников для защиты от перенапряжения, разъединителей, транспортных средств и прочего нужного энергетикам оборудования.

Помощь быстро отправят Украине, чтобы жители страны пережили зиму, отметили в Госдепе.

Новая денежная помощь дополнит поддержку энергетического сектора на 55 миллионов долларов, которые США выделили на покупку генераторов и другого оборудования, чтобы помочь восстановить электро- и теплоснабжение местных муниципалитетов, пострадавших от атак армии России.

"Будем и далее искать дополнительную поддержку союзников и помогать разрабатывать долгосрочные решения для восстановления и ремонта энергосистем Украины", — заверили американские чиновники.

После российского вторжения администрация президента Джо Байдена и Конгресс США выделили Украине около 145 миллионов долларов на ремонт, техническое обслуживания и усиление украинского энергетического сектора, напомнили в ведомстве.

С октября этого года ВС РФ примерно каждую неделю наносят массированные ракетные удары по энергоинфраструктуре Украины. Киева и его союзники считают это специальной кампанией Кремля против гражданских, обратило внимание агентство Reuters.

Отметим, что жителям Киева, Сум и Львова предлагается от государства компенсация 75% стоимости генератора. Сумма компенсации не может превышать 80 тысяч гривен, получить ее может только юрлицо, которое соберет пакет документов.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, чтобы преодолеть последствия российских ударов по энергосистеме, нужны современные системы ПВО.

Без нормального ПВО, как сказал министр, будет "заколдованный круг" — оккупанты будут постоянно разрушать ракетами инфраструктуру, а Украина – ее чинить.

В СНБО дали свой совет по выходу Украины из энергокризиса. Алексей Данилов уверен, что предоставление союзниками ракет большой дальности отобьют у ВС РФ желание атаковать энергообъекты.