США виділять Україні $53 млн на підтримку енергосистеми: на що витратять гроші

Допомогу обіцяють направити швидко, щоб українці пережили зиму. Штати з початку війни виділили близько 145 мільйонів доларів на ремонт, техобслуговування та посилення української енергосистеми.

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Сполучені Штати виділять Україні 53 мільйони доларів на покупку електромережевого обладнання. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Пакет допомоги піде на купівлю розподільних трансформаторів, автоматичних вимикачів, розрядників для захисту від перенапруги, роз'єднувачів, транспортних засобів та іншого необхідного енергетика обладнання.

Допомогу швидко відправлять Україні, щоб жителі країни пережили зиму, зазначили у Держдепі.

Нова грошова допомога доповнить підтримку енергетичного сектора на 55 мільйонів доларів, які США виділили на купівлю генераторів та іншого обладнання, щоб допомогти відновити електро- та теплопостачання місцевих муніципалітетів, які постраждали від атак армії Росії.

"Надалі шукатимемо додаткову підтримку союзників і допомагатимемо розробляти довгострокові рішення для відновлення та ремонту енергосистем України", — запевнили американські чиновники.

Після російського вторгнення адміністрація президента Джо Байдена та Конгрес США виділили Україні близько 145 мільйонів доларів на ремонт, технічне обслуговування та посилення українського енергетичного сектору, нагадали у відомстві.

З жовтня цього року ЗС РФ приблизно щотижня завдають масованих ракетних ударів по енергоінфраструктурі України. Київ та його союзники вважають це спеціальною кампанією Кремля проти цивільних, звернуло увагу агентство Reuters.

Зазначимо, що мешканцям Києва, Сум та Львова пропонується від держави компенсація 75% вартості генератора. Сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень, отримати її може лише юрособа, яка збере пакет документів.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, щоб подолати наслідки російських ударів по енергосистемі, потрібні сучасні системи ППО.

Без нормальної ППО, як сказав міністр, буде "зачароване коло" — окупанти постійно руйнуватимуть ракетами інфраструктуру, а Україна — її лагодитиме.

У РНБО дали свою пораду щодо виходу України з енергокризи. Олексій Данілов впевнений, що надання союзниками ракет великої дальності відіб'є у ЗС РФ бажання атакувати енергооб'єкти.