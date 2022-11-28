"Потрібні дві речі": Кулеба розповів, як Україна може протистояти блекауту

За словами міністра закордонних справ, якщо Україні не вдасться отримати потрібну кількість систем ППО та трансформаторів, ситуація в енергетиці через постійні ракетні удари ЗС РФ нагадуватиме замкнене коло.

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Для подолання наслідків ракетних ударів ЗС РФ по енергосистемі України та для її відновлення нашій країні необхідні трансформатори та новітні системи ППО. Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Для того щоб відновити енергосистему, нам потрібні дві речі: трансформатори та системи протиповітряної оборони", — сказав він.

За його словами, трансформатори потрібні як важлива частина енергосистеми країни. А системи ППО збиватимуть ворожі ракети, які летять на нашу енергоструктуру.

Якщо найближчим часом наші енергетики та військові не отримають ці дві необхідні складові, в Україні утворюється "зачароване коло". ЗС РФ постійно атакуватиме критичну інфраструктуру, а Україна приводитиме її в робочий стан.

Звертаючись до країн-парнерів, Кулеба наголосив, що, надаючи ППО, вони допомагають Україні не лише на військовому, а й на енергетичному фронті.

Раніше в РНБО натякнули, як Україні вийти з енергетичної кризи. За словами Олексія Данілова, ракети високої дальності для українських військових надовго відбили б у окупантів бажання атакувати критичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, в Україні станом на 28 листопада, незважаючи на воєнний стан у країні й удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі, успішно запустили 99,7% котелень. Особливі зусилля наразі спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей.