Опалювальний сезон в Україні: у "Нафтогазі" стверджують, що теплом забезпечені 99,6% будинків

За словами голови правління компанії Олексія Чернишова, теплом на сьогодні забезпечено 99,6% житлових будинків, 97,9% садів, 98,9% шкіл та 99,9% лікарень.

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В Україні станом на 28 листопада, незважаючи на воєнний стан у країні й удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі, успішно запустили 99,7% котелень. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

За його словами, зараз забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садків, 98,9% шкіл і 99,9% закладів охорони здоров'я.

Чернишов також розповів про те, як просуваються відновлювальні роботи після ракетних ударів ЗС РФ.

"Завдяки скоординованим діям усіх служб на сьогодні вже відновлено 316 об'єктів теплопостачання, це 53,3% загальної кількості уражених об'єктів", — сказав голова правління НАК "Нафтогаз".

Він наголосив, що особливі зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенерувальних підприємств на звільнених територіях Харківської і Херсонської областей. Там досі складна ситуація з усіма міськими комунікаціями.

Опалювальний сезон 2022-2023: яка ситуація в Україні

Станом на другу декаду листопада, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні ще не було підключено до енергопостачання 30% об'єктів.

Прем'єр-міністр зазначив, що забезпечення теплом соціальних об'єктів дозволить українським енергетикам збалансувати енергосистему. Водночас, економія електроенергії все ще залишається головним завданням для всіх споживачів.

"Треба навчитися жити в режимі постійного заощадження і максимально забезпечити громади альтернативними енергогенерувальними засобами. Рішенням уряду ми вже звільнили від сплати ПДВ і ввізного мита на товари для енергетики та теплопостачання", — зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України скасував податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів й іншого енергогенерувального обладнання. В уряді вважають, що цей крок дозволить наповнити ринок дефіцитним обладнанням і знизити ціни на них.

1 листопада Кабінет міністрів України скасував заборону на експорт коксівного вугілля. За словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, це дозволить накопичити достатні запаси палива для теплової генерації.