Опалювальний сезон: в Україні ще не підключено до енергопостачання 30% об'єктів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що необхідно навчитися жити в режимі постійного заощадження, а громади мають бути забезпечені альтернативними засобами енергогенерування.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з керівниками областей щодо ключових питань, пов'язаних із проходженням опалювального сезону. У зв'язку з цим глава Кабміну заявив, що загалом підключені до теплопостачання близько 70% будинків і об'єктів соціальної інфраструктури.

Керівники обласних адміністрацій відзвітували прем'єру про старт опалювального сезону в регіонах України. Зокрема, у відсотковому співвідношенні в регіонах така ситуація:

у Закарпатській і Хмельницькій області працюють 100% котелень;

у Тернопільській майже всі котельні розпочали роботу;

в Івано-Франківській області — 92%;

у Львівській області — 27%;

у Рівненській області — 94%;

у Чернівецькій області — понад 70%.

[ + – ] Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з керівниками обласних адміністрацій

Прем'єр-міністр зазначив, що забезпечення теплом соціальних об'єктів дозволить українським енергетикам збалансувати енергосистему. Разом із тим, економія електроенергії все ще залишається головним завданням для всіх споживачів.

"Треба навчитися жити в режимі постійного заощадження та максимально забезпечити громади альтернативними засобами енергогенерування. Рішенням уряду ми вже звільнили від сплати ПДВ і ввізного мита на товари для енергетики й теплопостачання", — зазначив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль наголосив, що в усіх областях і містах мають бути якісно облаштовані пункти обігріву. Це особиста відповідальність, у тому числі, голів обласних військових адміністрацій.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України скасував податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого обладнання енергогенерування. В уряді вважають, що цей крок дозволить наповнити ринок дефіцитним обладнанням і знизити ціни на них.

1 листопада Кабінет міністрів України скасував заборону на експорт коксівного вугілля. За словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, це дозволить накопичити достатні запаси палива для теплової генерації.