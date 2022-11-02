Не потрібен для опалення: Україна зняла заборону на експорт коксівного вугілля

Зміни внесли в додаток постанови про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

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У вівторок, 1 листопада, Кабінет міністрів під час засідання скасував заборону на експорт коксівного вугілля. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Лібералізовано експорт із України в межах певних обсягів квот коксівного вугілля, яке не використовується для теплової генерації", — сказано в його повідомленні.

Відповідні зміни внесли в додаток ухвали про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

Так уряд скасував своє вересневе рішення, згідно з яким експорт вугілля був заборонений. Це було необхідно, щоб забезпечити належну підготовку до опалювального сезону, зокрема, накопичити достатні запаси палива для теплової генерації.

Скільки вугілля експортувала Україна до повної заборони

За інформацією Державної митної служби відомо, що з початку цього року Україна експортувала 450,6 тис. тонн вугілля, заробивши на цьому 145,9 млн доларів. Вугілля, зокрема, купували такі країни як:

Словаччина — 93,3 млн доларів;

Польща — 34,084 млн доларів;

Угорщина — 15,9 млн доларів;

інші країни — на 2,5 млн доларів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що ракетні удари російської армії серйозно зашкодили близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

Водночас Держкомпанія "Укренерго" змушена запроваджувати графіки аварійного відключення електроенергії по Україні, щоб не сталося аварій на важливих об'єктах.