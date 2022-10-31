Електрику вимикатимуть по всій країні: "Укренерго" запроваджує нові обмеження

Промисловим і побутовим споживачам треба готуватися до масштабних відключень електроенергії. Енергетики закликають українців ставити собі запитання "що я можу вимкнути".

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Національна енергетична компанія "Укренерго" надала обленерго обсяги для складання графіків аварійного відключення електроенергії. Про це "Укренерго" повідомила у Facebook.

Графіки діятимуть через сьогоднішню ракетну атаку армії Росії, яка пошкодила обладнання магістральної мережі української енергосистеми в кількох регіонах.

Відключення торкнуться промислових і побутових споживачів у всіх областях України. Заходи необхідні для зменшення навантаження на мережі й уникнення повторних аварій, пояснили енергетики.

Фахівці зможуть швидше відновити пошкоджені об'єкти й тримати систему збалансованою. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

"Просимо українців про розуміння й допомогу. Запитання собі "що я можу вимкнути" й вимкнення зайвого — це допомога нам на енергетичному фронті", — підсумував "Укренерго".

Зазначимо, що в Києві можуть відключати електроенергію до 3 разів на день, кожен інтервал займе до 4 годин.

Одразу після атаки росіян екстрено відключати світло почали в Києві, Черкасах і Запоріжжі. Обмеження перейшли й до Черкаської, Київської, Кіровоградської, Харківської, Запорізької та Полтавської областей.

Фокус писав, що в Києві 27 жовтня без електроенергії залишилося близько мільйона побутових споживачів. Енергетики змушені докладати надзусиль для подолання наслідків ракетних ударів.