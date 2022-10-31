Электричество будут выключать по всей стране: "Укрэнерго" вводит новые ограничения

Промышленным и бытовым потребителям надо готовиться к масштабным отключениям электроэнергии. Энергетики призывают украинцев задавать себе вопрос "что я могу выключить".

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Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" предоставила облэнерго объемы для составления графиков аварийного отключения электроэнергии. Об этом "Укрэнерго" сообщила в Facebook.

Графики будут действовать из-за сегодняшней ракетной атаки армии России, которая повредила оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в нескольких регионах.

Отключения коснутся промышленных и бытовых потребителей во всех областях страны Украины. Меры необходимы для уменьшения нагрузки на сети и избежания повторных аварий, объяснили энергетики.

Специалисты смогут быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

"Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе "что я могу выключить" и выключение лишнего — это помощь нам на энергетическом фронте", — заключило "Укрэнерго".

Отметим, что в Киеве могут отключать электроэнергию до 3 раз в день, каждый интервал займет до 4 часов.

Сразу после атаки россиян экстренно отключать свет начали в Киеве, Черкассах и Запорожье. Ограничения перешли и в Черкасскую, Киевскую, Кировоградскую, Харьковскую, Запорожскую и Полтавскую области.

Фокус писал, что в Киеве 27 октября без электроэнергии остались около миллиона бытовых потребителей. Энергетики вынуждены прилагать сверхусилия для преодоления последствий ракетных ударов.