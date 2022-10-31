Ракетные удары по Украине: в 7 областях вводят экстренные отключения электричества

Утром ВС РФ нанесли удары по электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации.

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В результате утренних атак России экстренные графики отключения электричества введены в Киеве, Черкассах, Запорожье, а также в Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

Он сообщил, что ВС РФ нанесли удары по электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Министр также призвал украинцев, где не будет экстренных отключений, ограничить потребление электричества.

"Снижение нагрузки на энергосеть поможет нашим энергетикам быстрее возобновить энергоснабжение во временно обесточенных регионах", — отметил Галущенко.

Тем временем исполнительный директор компании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук рассказал, что ремонтные работы на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры Украины продлятся от трех до шести часов.

"Уже первые шаги делаются — включаются некоторые потребители, некоторые подстанции заживляются. Я думаю, что эта работа будет длиться следующие 3-6 часов", — заявил он в эфире телемарафона.

Сахарук также отметил, что не может назвать точное время аварийных отключений электричества. По его словам, это зависит от характера и объема повреждений.

Напомним, утром 31 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Полтавской и других областях Украины. Обстрелы пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего некоторые потребители остались без света и воды.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что 44 из 50 запущенных российских ракет Х-101/Х-555 удалось сбить силам ПВО. Больше всего российских ракет было поражено в зонах ответственности воздушного командования "Центр" — 18.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром российские войска ударили по объекту, который обеспечивает светом 350 тысяч квартир в Киеве. Жителей города уже предупредили об экстренных отключениях электроэнергии.