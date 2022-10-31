ВС РФ ударили по объекту, который обеспечивает светом 350 тысяч квартир в Киеве, — Кличко

Жителей столицы уже предупредили об экстренных отключениях электроэнергии после разрушения объектов критической инфраструктуры.

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ВС РФ в ходе массированного ракетного удара по Киеву повредили энергетический объект, который обеспечивает светом около 350 тысяч квартир. Эту информацию в своем Telegram-канале озвучил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в ходе массированного ракетного удара по Киеву, который был осуществлен российскими войсками 31 октября, был поврежден энергетический объект.

Пострадавшая инфраструктура, как утверждает Виталий Кличко, обеспечивала электроэнергией около 350 тысяч квартир в столице.

"Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве. Специалисты ДТЭК, "Укрэнерго" вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — добавил Кличко, комментируя последствия утреннего ракетного удара ВС РФ по Киеву.

Пресс-служба поставщика энергии YASNO, который входит в Группу ДТЭК, подтверждает, что специалисты в данный момент прилагают все усилия для стабилизации энергетической системы. Из-за массированного ракетного удара ВС РФ и повреждения энергообъекта в Киеве 31 октября ожидаются экстренные отключения света.

"Выключите или ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам быстрее решить проблемы со светом. Больше информации скоро сообщим", — добавили в пресс-службе YASNO.

[ + – ] В Киеве поврежден объект, питающий электроэнергией 350 тысяч квартир

Напомним, что утром 31 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву и области, в результате которого часть украинской столицы была обесточена. Городской голова Виталий Кличко сообщал, что оккупанты в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры, оставив тысячи граждан без света и водоснабжения.

Также сообщалось, что несколькими днями ранее ВС РФ обстреляли Запорожье из реактивных систем залпового огня "Смерч".