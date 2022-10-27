ВС РФ ночью нанесли три удара по Запорожью с помощью РСЗО "Смерч", — ОВА

В результате атаки разрушен объект инфраструктуры, на месте обстрелов возник пожар.

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Россия ночью 27 октября нанесла три удара по окраинам Запорожья с помощью реактивной системы залпового огня "Смерч". Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это было три снаряда реактивных систем залпового огня "смерч". Пострадавших нет", — написал он.

По словам Старуха, в результате атаки разрушен объект инфраструктуры. На месте удара возник пожар, однако его своевременно ликвидировали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Глава ОВА отметил, что цель России — оставить украинцев без электричества, воды, газа и отопления.

Секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев рассказал, что из-за обстрелов России объекты инфраструктуры остались без электричества, а в некоторых зданиях вылетели окна.

Напомним, 25 октября ВС РФ нанесли удар по Днепру, после этого на АЗС возник пожар. В результате обстрелов погибли двое людей, среди них беременная женщина. По информации Офиса президента, один человек погиб в авто, другой — на автомойке рядом с АЗС.

Замглавы Орехова Запорожской области рассказала, что российские войска постоянно обстреливают населенный пункт, он разрушен на 70%. По городу оккупанты стреляют из артиллерии и РСЗО, иногда сбрасывают фосфорные бомбы. Из-за масштабных разрушений в Орехове нет газа, электричества и воды.