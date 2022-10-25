Обстрел Днепра: удар ВС РФ унес жизни двух человек, среди них беременная женщина (видео)

Сообщается, что россияне попали в один из районов города, в результате чего на автозаправке вспыхнул пожар. По информации Офиса президента, один человек погиб в авто, другой — на автомойке рядом с АЗС.

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Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар по гражданским объектам в Днепре, в результате чего погибли два человека и еще трое получили ранения. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, противник попал в один из районов города из-за чего возник пожар на АЗС.

"Россияне убили в Днепре двух человек, еще троих ранили. Таковы предварительные данные после вечерней атаки на город. Враг попал в один из районов Днепра. Из-за удара произошел пожар на автозаправке. Все детали выясняются", — написал Резниченко.

Мэр Днепра Борис Филатов также подтвердил, что в результате "прилета" погибли два человека.

"Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один — в автомобиле, один — на автомойке, находящейся рядом с АЗС", — сообщил Филатов.

Реакция Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на обстрел Днепра, назвав его очередным терактом россиян. Он также уточнил, что среди погибших на АЗС была одна беременная женщина.

"Очередной теракт. В результате обстрела россиян в Днепре есть погибшие. Среди них – беременная женщина. Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик Тока призывают "сжигать" украинцев. Ответственность за это будет максимально жесткой", — заявил Ермак.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии последствий удара по Днепру. В своих комментариях он подтвердил гибель двух человек на АЗС.

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"Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва – оператор автомойки. Госпитализированы 3 человека. Мужчины и две женщины", — написал Тимошенко

Ранее сообщалось, что 18 октября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Днепре. Как сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, удар по этим объектам привел к серьезным повреждениям.

Город Орехов Запорожской области постоянно находится под обстрелами российских военных. По словам заместителя городского головы Светланы Мандры, обстрелы длятся от 7 до 14 часов и все это время местные жители находятся в подвалах.