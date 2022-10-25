Обстріл Дніпра: удар ЗС РФ забрав життя двох людей, серед них вагітна жінка (відео)

Повідомляється, що росіяни поцілили в один із районів міста, внаслідок чого на автозаправці спалахнула пожежа. За інформацією Офісу президента, одна людина загинула в авто, інша — на автомийці поряд із АЗС.

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Збройні сили РФ завдали чергового удару по цивільних об'єктах у Дніпрі, внаслідок чого загинули двоє людей і ще троє отримали поранення. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, противник поцілив в один із районів міста, через що виникла пожежа на АЗС.

"Росіяни вбили в Дніпрі двох людей, ще трьох поранили. Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто. Ворог поцілив в один із районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці. Усі деталі з'ясовуються", — написав Резніченко.

Мер Дніпра Борис Філатов також підтвердив, що в результаті "прильоту" загинули двоє людей.

"Поки що відомо, що загинули щонайменше дві цивільні особи: одна — в автомобілі, одна — на автомийці, що розташована поряд із АЗС", — повідомив Філатов.

Реакція Офісу президента

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на обстріл Дніпра, назвавши його черговим терактом росіян. Він також уточнив, що серед загиблих на АЗС була вагітна жінка.

"Черговий теракт. Унаслідок обстрілу росіян у Дніпрі є загиблі. Серед них — вагітна жінка. Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з тік-току закликають "спалювати" українців. Відповідальність за це буде максимально жорсткою", — заявив Єрмак.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фотографії наслідків удару по Дніпру. У своїх коментарях він підтвердив загибель двох людей на АЗС.

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"Встановлено, що серед двох загиблих була вагітна жінка. Друга жертва — оператор автомийки. Госпіталізовано 3 особи. Чоловік і дві жінки", — написав Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, удар по цих об'єктах призвів до серйозних ушкоджень.

Місто Оріхів Запорізької області постійно перебуває під обстрілами російських військових. За словами заступниці міського голови Світлани Мандри, обстріли тривають від 7 до 14 годин, і весь цей час місцеві жителі перебувають у підвалах.