Обстрілюють щодня по 7-14 годин: ще одне українське місто зруйноване на 70% (фото)

По Оріхову Запорізької області окупанти стріляють з артилерії та РСЗВ, іноді скидають фосфорні бомби. Через масштабні руйнування в місті немає газу, електрики та води.

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Місто Оріхів, розташоване за 60 км від Запоріжжя, постійно знаходиться під російськими обстрілами, розповіла "Новинам Приазов'я" заступниця міського голови Світлана Мандрич. За її словами, обстріл триває від 7 до 14 години, весь цей час люди ховаються в підвалах. Нині в місті залишилося приблизно 2 тис. мешканців, раніше населення міста становило майже 15 тис. осіб. Містянам пропонують евакуюватися.

Мандрич зазначила, що майже 70% міських будівель зруйновано, в Оріхові зараз немає світла, води та газу. Відремонтувати пошкоджені об'єкти, як правило, неможливо через сильні обстріли.

"Гатять з усього, з чого тільки можна. І С-300 прилітає, і літаки, і танки, і фугасні бомби, і фосфорні, дуже багато будинків, що згоріли на сьогодні", — сказала Світлана Мандрич.

За її словами, у місті поки що немає проблем із продуктами, проте містяни залишилися без лікарні. У разі виникнення проблем їм допомагають військові медики, під час затишшя хворих і поранених може евакуювати у Запоріжжя "швидка допомога".

"Дуже багато останнім часом горить будинків, згоряють вщент. Через щільність обстрілів їх неможливо згасити. Температура вогню така — навіть залізо плавиться, залишаються стіни, — розповіла Мандрич. — Багатоповерхівки зруйновані, є дуже багато влучань у дахи, прямі влучання в квартири. У суботу горіла багатоповерхівка, і шість квартир згоріли повністю".

Колишній депутат Оріхівської міськради, волонтер Олександр Біллеріс розповів, що від обстрілів страждають також і довколишні села. За його словами, у самому місті людям доводиться готувати їжу на багаттях.

"Готують їжу не тільки на себе, а й на друзів, домовляються, влаштовують чергування. Живуть по підвалах", — зазначив Біллеріс.

Зазначимо, що тактика "вогневого валу" стала звичною для російської армії. Зіткнувшись з опором, окупанти просто стирають міста з лиця землі. Так вони зруйнували Маріуполь та інші міста на Донбасі. За оцінками Луганської обласної військової адміністрації, Сєвєродонецьк зруйновано на 90%, 80% житлових будинків згодом доведеться зносити. В РНБО заявили, що найбільше ракет росіяни випустили по Ізюму, Маріуполю та Миколаєву.