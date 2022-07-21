Росія завдала по Ізюму 476 ракетних ударів, Маріуполь — на другому місці, — Данілов

За словами секретаря РНБО, після Маріуполя третім у списку найпостраждаліших міст від ракетних ударів йде Миколаїв.

Найбільшу кількість обстрілів зазнав не окупований і практично зруйнований вщент Маріуполь, а місто Ізюм у Харківській області. Про це в четвер, 21 липня, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телемарафону.

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За його даними, російські війська з початку гострої фази війни в Україні завдали Ізюму загалом 476 ракетних ударів.

"Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм, — сказав Данілов. — Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв".

Окупація Ізюма

Ізюм залишається окупованими, починаючи з 2 квітня. За словами городян, яким вдалося з нього вибратися, місто зруйноване практично повністю. Місцеві керівники заявляють, що те, що відбувається в окупованому Ізюмі, можна порівняти з геноцидом: люди обмежені в продуктах, без медзабезпечення та засобів для існування.

Нагадаємо, що, за словами військових дослідників, для Кремля Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетний. Основні сили війська РФ зосередять на Сіверську та Бахмуті Донецької області.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Росія намагалася захопити Україну з 2005 року, руйнуючи українські спецслужби зсередини.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв попередив, що Україна може зникнути з карти світу. Російський чиновник також висловився про президента США Джо Байдена, якого він назвав "дивним дідусем з деменцією", а керівництво ЄС, за його словами, міські божевільні, які втратили зв'язок із реальністю.