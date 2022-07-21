Россия нанесла по Изюму 476 ракетных ударов, Мариуполь — на втором месте, — Данилов

По словам секретаря СНБО, после Мариуполя третьим в списке наиболее пострадавших городов от ракетных ударов идет Николаев.

Наибольшему количеству обстрелов подвергся не оккупированный и практический разрушенный до основания Мариуполь, а город Изюм в Харьковской области. Об этом в четверг, 21 июля, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона.

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По его данным, российские войска с начала острой фазы войны в Украине нанесли по Изюму в общей сложности 476 ракетных ударов.

"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм, — сказал Данилов. — Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев".

Оккупация Изюма

Изюм остается оккупированным, начиная со 2 апреля. По словам горожан, которым удалось из него выбраться, город разрушен практически полностью. Местные руководители заявляют, что происходящее в оккупированном Изюме сравнимо с геноцидом: люди ограничены в продуктах, без медобеспечения и средств к существованию.

Напомним, что, по словам военных исследователей, для Кремля Изюмско-Славянский район менее приоритетен. Основные силы войска РФ сосредоточат на Северске и Бахмуте Донецкой области.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, Россия пыталась захватить Украину с 2005 года, разрушая украинские спецслужбы изнутри.

Ранее Фокус сообщал, что бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил, что Украина может исчезнуть с карты мира. Российский чиновник также высказался о президенте США Джо Байдене, которого он назвал "странным дедушкой с деменцией", а руководство ЕС, по его словам, городские сумасшедшие, утратившие связь с реальностью.