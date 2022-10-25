Обстреливают каждый день по 7-14 часов: еще один украинский город разрушен на 70% (фото)

По Орехову Запорожской области оккупанты стреляют из артиллерии и РСЗО, иногда сбрасывают фосфорные бомбы. Из-за масштабных разрушений в городе нет газа, электричества и воды.

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Город Орехов, расположенный в 60 км от Запорожья, постоянно находится под российскими обстрелами, рассказала "Новостям Приазовья" заместитель городского головы Светлана Мандрыч. По ее словам, обстрелы длятся от 7 до 14 часов, все это время люди прячутся в подвалах. Сейчас в городе осталось около 2 тыс. жителей, раньше население города составляло около 15 тыс. человек. Горожанам предлагают эвакуироваться.

Мандрыч отметила, что около 70% городских построек разрушено, в Орехове сейчас нет света, воды и газа. Отремонтировать поврежденные объекты, как правило, невозможно из-за сильных обстрелов.

"Гатят из всего, из чего только можно. И С-300 прилетает, и самолеты, и танки, и фугасные бомбы, и фосфорные, очень много сгоревших домов на сегодня", — сказала Светлана Мандрич.

По ее словам, в городе пока нет проблем с продуктами, однако горожане остались без больницы. При возникновении проблем им помогают военные медики, во время затишья больных и раненых может эвакуировать в Запорожье "скорая помощь".

"Очень многое в последнее время горит домов, сгорают дотла. Из-за плотности обстрелов их невозможно потушить. Температура огня такая — даже железо плавится, остаются стены, — рассказала Мандрыч. — Многоэтажки разрушены, есть очень много попаданий в крыши, прямые попадания в квартиры. В субботу горела многоэтажка, и шесть квартир сгорели полностью".

Бывший депутат Ореховского горсовета, волонтер Александр Биллерис рассказал, что от обстрелов страдают также и близлежащие села. По его словам, в самом городе людям приходится готовить еду на кострах.

"Готовят еду не только на себя, но и на друзей, договариваются, устраивают дежурства. Живут по подвалам", – отметил Биллерис.

Отметим, что тактика "огневого вала" стала привычной для российской армии. Сталкиваясь с сопротивлением, оккупанты просто стирают города с лица земли. Так они разрушили Мариуполь и другие города на Донбассе. По оценкам Луганской областной военной администрации, Северодонецк разрушен на 90%, 80% жилых домов впоследствии придется сносить. В СНБО заявили, что больше всего ракет россияне выпустили по Изюму, Мариуполю и Николаеву.