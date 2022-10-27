ЗС РФ вночі завдали трьох ударів по Запоріжжі за допомогою РСЗВ "Смерч", — ОВА

Внаслідок атаки зруйновано об'єкт інфраструктури, на місці обстрілів виникла пожежа.

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Росія вночі, 27 жовтня, завдала трьох ударів по околицях Запоріжжя за допомогою реактивної системи залпового вогню "Смерч". Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це було три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч". Постраждалих немає", — написав він.

За словами Старуха, внаслідок атаки зруйновано об'єкт інфраструктури. На місці удару виникла пожежа, проте її вчасно ліквідували співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Глава ОВА зазначив, що мета Росії — залишити українців без електрики, води, газу та опалення.

Секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв розповів, що через обстріл Росії об'єкти інфраструктури залишилися без електрики, а в деяких будівлях вилетіли вікна.

Нагадаємо, 25 жовтня ЗС РФ завдали удару по Дніпру, після цього на АЗС виникла пожежа. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, серед них вагітна жінка. За інформацією Офісу президента, одна людина загинула в авто, інша — на автомийці поряд із АЗС.

Заступник голови Оріхова Запорізької області розповіла, що російські війська постійно обстрілюють населений пункт, він зруйнований на 70%. По місту окупанти стріляють з артилерії та РСЗВ, іноді скидають фосфорні бомби. Через масштабні руйнування в Оріхові немає газу, електрики та води.