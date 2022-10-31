ЗС РФ вдарили по об'єкту, який забезпечує світлом 350 тисяч квартир у Києві, — Кличко

Мешканців столиці вже попередили про екстрені відключення електроенергії після руйнування об'єктів критичної інфраструктури.

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ЗС РФ під час масованого ракетного удару по Києву пошкодили енергетичний об'єкт, який забезпечує світлом близько 350 тисяч квартир. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі озвучив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, під час масованого ракетного удару по Києву, який здійснили російські війська 31 жовтня, пошкодили енергетичний об'єкт.

Постраждала інфраструктура, яка, як стверджує Віталій Кличко, забезпечувала електроенергією близько 350 тисяч квартир у столиці.

"Енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві. Фахівці ДТЕК, "Укренерго" разом з іншими екстреними службами та органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — додав Кличко, коментуючи наслідки ранкового ракетного удару ЗС РФ по Києву

Пресслужба постачальника енергії YASNO, який входить до Групи ДТЕК, підтверджує, що фахівці наразі докладають усіх зусиль для стабілізації енергетичної системи. Через масований ракетний удар ЗС РФ і пошкодження енергооб'єкта в Києві 31 жовтня очікуються екстрені відключення світла.

"Вимкніть або обмежте використання енергомістких приладів. Так ви допоможете енергетикам швидше розв'язати проблеми зі світлом. Більше інформації скоро повідомимо", — додали в пресслужбі YASNO.

[ + – ] У Києві пошкоджено об'єкт, що живить електроенергією 350 тисяч квартир

Нагадаємо, що вранці, 31 жовтня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву та області, внаслідок якого частина української столиці знеструмлена. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що окупанти вкотре атакували об'єкти критичної інфраструктури, залишивши тисячі громадян без світла та водопостачання.

Також повідомлялося, що кількома днями раніше ЗС РФ обстріляли Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню "Смерч".