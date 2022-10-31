ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву: частина міста знеструмлена (фото)

Окупанти, за словами мера Віталія Кличка, знову атакували об'єкти критичної інфраструктури, в рузельтаті деякі райони міста залишилися без електрики та водопостачання.

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У понеділок, 31 жовтня, ЗС РФ здійснила масовані ракетні удари по Києву. Про це повідомляють кореспонденти Фокусу з різних районів столиці.

Вибухи у Києві пролунали під час масштабної повітряної тривоги, яка була оголошена о 7:00. Один із кореспондентів Фокусу також повідомляє, що на Оболоні відключили електроенергію.

[ + – ] На Київщині працюють системи ППО для перехоплення російських ракет

Інформацію про ракетні удари ЗС РФ підтверджує голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, у регіоні продовжують працювати підрозділи протиповітряної оборони.

"Мешканці Київщини. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", — додав Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Пресслужба Київської міської військової адміністрації також підтверджує інформацію, що у Києві працюють системи ППО, які перехоплюють російські ракети. Відомство закликає громадян зберігати спокій та не виходити з укриттів до скасування повітряної тривоги.

Через деякий час масовані ракетні удари по Києву прокоментував мер столиці Віталій Кличко. За словами міського голови, ЗС РФ вкотре атакували об'єкти критичної інфраструктури, через що частину обласного центру було знеструмлено, а в деяких районах відключено водопостачання.

[ + – ] Після ракетного удару ЗС РФ у деяких районах Києва зникла електрика та водопостачання

Зазначимо, що вночі 27 жовтня ЗС РФ атакували Київську область, використовуючи іранські дрони-камікадзе "Герань-2". В одній із громад регіону було зафіксовано прильоти по об'єкту критичної інфраструктури, але вбитих чи постраждалих внаслідок атаки, на щастя, не було.

Також повідомлялося, що 22 жовтня ЗС РФ здійснили масовану ракетну атаку по Україні, через яку населені пункти в кількох областях країни залишилися без електрики та водопостачання.