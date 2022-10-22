Росія влаштувала новий масований обстріл України: міста залишилися без світла та води

Відомо, що після вибухів у Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях зникло світло. Голова ВП Андрій Єрмак пов'язав атаку з бажанням росіян зупинити визволення територій України.

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Уранці 22 жовтня Росія влаштувала масовий обстріл українських міст. Фокус зібрав інформацію, яка відома до цієї години.

У соцмережах пишуть, що група з 6-8 ракет вилетіли з Росії, перетнули кордон на Сумщині і попрямували у бік Києва, ще дві ракети помітили на півдні. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що кілька ракет пролетіли над Миколаївською областю у бік західних та центральних регіонів. Щонайменше одна ракета пролетіла над Новоградом Волинським у напрямку Рівного, ще одна промчала над Вінницькою областю.

"Мешканці Київщини! Перебуваєте в укриттях. В області працює ППО", — попередив голова Київської ОВ Олексій Кулеба.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що українські сили ППО збили більш ніж половину ворожих ракет, частину з них на підльоті до Києва, але решта обійшли столицю і попрямували у бік західних областей. Він також розповів про вибух на Одещині. За інформацією Цаплієнка, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Telegram-канал "Одеса ІНФО" розмістив відео від користувача, на якому винищувач ЗСУ збив російську ракету над Одеською областю. Глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк прозвітував, що український літак також збив ракету над Дністровським районом, вона впала в озеро.

Внаслідок ракетного удару місто Хмельницький стало повністю знеструмленим. Міська рада закликала місцевих жителів запастися водою, яка вичерпається за кілька годин. Голова Хмельницької ОВ Сергій Гамалій повідомив про вибухи в області, ЗС РФ продовжує обстріл.

Кореспонденти "Суспільне Рівне" повідомили про вибухи в регіоні, після яких деякі мешканці поскаржилися на перебої з електрикою та водопостачанням. Мер Рівного Олександр Третяк у Facebook підтвердив ушкодження, але без конкретики.

"Суспільне" отримало інформацію про кілька вибухів у Луцьку, в деяких районах міста зникло світло. Крім того, "прильоти" зафіксували у місті Ковель (тут також відключилася електрика), а також інших населених пунктах Волинської області.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про "приліт" у його регіоні та закликав місцевих жителів не знімати місця пригод на камери, щоб не допомагати ЗС РФ завдавати повторних ударів по тих самих об'єктах.

"Про наслідки потім. Працюють служби", — заявив Ігор Табурець.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram прокоментував черговий ракетний обстріл України:

"Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу та припинення звільнення територій України – інфантильна. Ми стаємо лише злішими, щодня. А це означає, що даватимемо ще сильнішу відповідь".

Радник Офісу президента Олексій Арестович у Facebook написав, що ППО збили усі п'ять ракет, які летіли над Києвом. Він також підтвердив пошкодження у Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Одеській та Київській областях внаслідок попадання чи падіння вже збитих ракет.

Вранці 21 жовтня Росія обстріляла ракетами Запоріжжя та Харків. Під час атаки постраждали житлові будинки та промислова інфраструктура.

Раніше повідомляли, що Росія обстріляла ракетами теплоелектростанції ДПЕК в Україні. Внаслідок удару один співробітник компанії загинув, ще шестеро отримали травми.