Ворог обстріляв ракетами Запоріжжя та завдав серії ударів по Харкову, є поранені (відео)

Уранці росіяни атакували одне з підприємств у Харкові. Глава ОВА повідомив про шість постраждалих мешканців. Також про вибухи повідомили в Запоріжжі, ракета поцілила в п'ятиповерховий житловий будинок.

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Уранці 21 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях! Дотримуйтеся правил безпеки", — прокоментував він.

Пізніше Старух повідомив, що в місті після ворожої атаки можуть залишатися уламки ракет. Глава ОВА закликав мешканців не торкатися до них і не підходити близько, оскільки це може бути небезпечно.

[ + – ] Дим над Запоріжжям після обстрілу

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що, за попередньою інформацією, росіяни завдали ударів по житлових будинках та інфраструктурі обласного центру.

Радник голови МВС Антон Геращенко, зі свого боку, повідомив, що ракета поцілила в п'ятиповерховий житловий будинок. За його словами, там прорвало газову трубу, почався спалах.

[ + – ] У Запоріжжі ракета поцілила в п'ятиповерховий житловий будинок, там прорвало газову трубу

Однак він уточнив, що інформації про постраждалих поки що не надходило.

Місцеві пабліки розповіли про роботу системи протиповітряної оборони в місті під час ракетної атаки ЗС РФ.

[ + – ] Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО над містом

Атака Харкова

Про серію вибухів зранку 21 жовтня повідомили й у Харкові.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав про удари по обласному центру о 8:05.

Він розповів, що в результаті російських атак у місті постраждали п'ятеро людей, проте пізніше уточнив, що поранення отримали шестеро місцевих жителів.

За словами Синєгубова, росіяни завдали удару по промисловій інфраструктурі в Київському районі облцентру. На місце події виїхали екстрені служби.

Мер міста Ігор Терехов також повідомив, що під ударом опинилося одне з підприємств у Харкові.

"Прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо потрапляння в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування", –– розповів міський голова.

Ступінь руйнувань нині встановлюють співробітники ДСНС.

Нагадаємо, правозахисна міжнародна організація Amnesty International визнала обстріл РФ інфраструктури України воєнним злочином. В організації заявили, що РФ хоче порушити психологічний стан українців, залишивши їх без води, світла й тепла взимку.

Раніше Фокус писав про те, що СБУ затримала блогера, який знімав наслідки ракетного удару по Бурштинській ТЕС.