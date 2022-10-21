"Незаконна мета": Amnesty International визнала обстріл РФ інфраструктури України воєнним злочином

В організації заявили, що РФ хоче порушити психологічний стан українців, залишивши їх без води, світла та тепла взимку.

Related video

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) визнала обстріл української інфраструктури російськими військами воєнним злочином. Там заявили, що такі об'єкти не є законною військовою метою, про що організація написала у Twitter.

Так, організація прокоментувала повідомлення про те, що по всій Україні відбуваються відключення електрики, а мешканців просять економити електроенергію. В AI заявили, що всіх винних необхідно притягнути до відповідальності, оскільки напади на енергетичну інфраструктуру говорять про те, що РФ тероризує мирне населення.

"Сьогодні вперше було оголошено про відключення світла внаслідок незаконного нападу Росії на громадянську інфраструктуру. Закликаємо до відповідальності всіх винних. Приступи, єдиною метою яких є тероризування цивільного населення, є воєнними злочинами", — написала ІА.

Також директор Amnesty International зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс заявила, що прицільне знищення Росією громадянської інфраструктури в Україні є незаконним.

В організації впевнені, що Росія хоче підірвати промислове виробництво України, порушити роботу транспорту. Це, на думку Кремля, посіє страх та розпач в українцях, які залишаться взимку без води, тепла та світла.

"Моральний стан цивільного населення не є законною метою, а здійснення цих атак з єдиним завданням тероризувати цивільне населення — воєнним злочин", — заявила Стразерс.

Нагадаємо, що в Укренерго попередили про обмеження енергоспоживання по всій Україні. Споживачів попередили, що чим більше вони економлять енергії, тим менше аварійних відключень відбувається в країні.

Раніше Фокус писав, що на Київщині почалися відключення електроенергії. У Київських регіональних електромережах повідомили, що мешканці області мають споживати електроенергію помірно – включати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії увечері з 17:00 до 23:00.

Ще повідомлялося, що у Києві та 4 областях закликають терміново знизити споживання електрики. На думку голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, вимушені заходи не говорять про розвал енергосистеми України.