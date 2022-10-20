"Непростий день": в Укренерго попередили про обмеження енергоспоживання по всій Україні

Споживачів попередили, що чим більше вони економлять енергії, тим менше аварійних відключень відбувається в країні.

Related video

У НЕК Укренерго попередили українців, що 21 жовтня також можливі перебої із подачею електроенергії. До чого це стосується всіх регіонів країни. Про це сказано на сторінці підприємства у Facebook.

Повідомляється, що українцям варто тримати зарядженими телефони.

"Шановні українці, дякуємо всім за розуміння та співпрацю сьогодні. Завтра на нас усіх чекає ще один непростий день – тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. У яких областях – повідомимо завтра вранці", – сказано в повідомленні.

Також споживачів попросили ділитися інформацією зі своїми знайомими та родичами.

"І пам'ятайте – чим більше ви сьогодні заощадили електроенергії, тим менше аварійних відключень сталося", — написали в Укренерго.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський у Twitter писав, що російські удари вразили 30% електростанцій країни.

"Не залишилося простору для переговорів із путінським режимом", — написав він.

Раніше Фокус писав, що на Київщині почалися відключення електроенергії. У Київських регіональних електромережах повідомили, що мешканці області мають споживати електроенергію помірно – включати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії увечері з 17:00 до 23:00.

Ще нагадаємо, що у Києві та 4 областях закликають терміново знизити споживання електрики. На думку голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, вимушені заходи не говорять про розвал енергосистеми України.