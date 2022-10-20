"Непростой день": в Укрэнерго предупредили об ограничениях энергопотребления по всей Украине

Потребителей предупредили о том, что чем больше они экономят энергии, тем меньше аварийных отключений происходит в стране.

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В НЭК Укрэнерго предупредили украинцев, что 21 октября также возможны перебои с подачей электроэнергии. При чем это касается всех регионов страны. Об этом сказано на странице предприятия в Facebook.

Сообщается, что украинцам стоит держать заряженными телефоны.

"Уважаемые украинцы, благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня. Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях – сообщим завтра утром", — сказано в сообщении.

Также потребителей попросили делиться информацией со своими знакомыми и родственниками.

"И помните – чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло", — написали в Укрэнерго.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter писал, что российские удары поразили 30% электростанций страны.

"Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом", — написал он.

Ранее Фокус писал, что в Киевской области начались отключения электроэнергии. В Киевских региональных электросетях сообщили, что жители области должны потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00.

Еще напомним, что в Киеве и 4 областях призывают срочно снизить потребление электричества. По мнению главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, вынужденные меры не говорят о развале энергосистемы Украины.