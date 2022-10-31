Ракетні удари по Україні: у 7 областях вводять екстрені відключення електрики

Вранці ЗС РФ завдали ударів по електричних підстанціях, об'єктах гідроенергетики та теплової генерації.

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Внаслідок ранкових атак Росії екстрені графіки відключення електрики запроваджено у Києві, Черкасах, Запоріжжі, а також у Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

Він повідомив, що ЗС РФ завдали ударів по електричних підстанціях, об'єктах гідроенергетики та теплової генерації. Міністр також закликав українців, де не буде екстрених відключень, обмежити споживання електрики.

"Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах", — зазначив Галущенко.

Водночас виконавчий директор компанії "ДТЕК" Дмитро Сахарук розповів, що ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури України триватимуть від трьох до шести годин.

"Вже перші кроки робляться — включаються деякі споживачі, деякі підстанції загоюються. Я думаю, що ця робота триватиме наступні 3-6 годин", — заявив він в етері телемарафону.

Сахарук також наголосив, що не може назвати точний час аварійних відключень електрики. За його словами, це залежить від характеру та обсягу пошкоджень.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Полтавській та інших областях України. Обстріли припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, у результаті деякі споживачі залишилися без світла та води.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що 44 із 50 запущених російських ракет Х-101/Х-555 вдалося збити силам ППО. Найбільше російських ракет було збито у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" — 18.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці російські війська вдарили по об'єкту, який забезпечує світлом 350 тисяч квартир у Києві. Жителів міста вже попередили про екстрені відключення електроенергії.